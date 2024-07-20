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Койвунен о переходе в «Питтсбург» в рамках обмена Генцела: «Пока никакого давления не чувствую. Хочу играть в НХЛ»

Финский нападающий стал частью компенсации, которую «Харрикейнс» отдали за переход форварда Джейка Генцела.

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