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Владимирские новости

2 подписчика

Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра похолодает до +14°C, а ветер станет едва ощутимым. Готовься к переменам!Сегодня, 30 августа, температура воздуха составляет +22 градуса.

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