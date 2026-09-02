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Царьград

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Экспорт пшеницы из России в Турцию сократился на 60% в июле

Экспорт пшеницы из России в Турцию сократился на 60% в июле

Экспорт русской пшеницы в Турцию в июле сократился на 60%, достигнув минимума за год. Поставки кукурузы уменьшились на 28% по сравнению с июнем.

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