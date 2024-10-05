«Поехали в Китай!» Часть 3: горы «Аватара» в Хуаншане и древний город Саньхэ

Очередной репортаж из поездки «Татар-информа» в Китай посвящен провинции Аньхой. Мы побываем в «парящих» горах, пейзаж которых знаком многим по графике китайских художников, а также в городе Саньхэ с 2,5-тысячелетней историей, который некогда был торговой гаванью, а теперь стал излюбленным местом туристов.