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ИА Регнум

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Путин сообщил, что все атаки на НПЗ позапрошлой ночью были отбиты

Путин сообщил, что все атаки на НПЗ позапрошлой ночью были отбиты

Все атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России позапрошлой ночью были успешно отбиты. Об этом 3 сентября сообщил президент Владимир Путин.

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