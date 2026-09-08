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Царьград

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Губернатор Оренбуржья направил авиацию для тушения пожаров

Губернатор Оренбуржья направил авиацию для тушения пожаров

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев объявил о привлечении авиации для тушения ландшафтных пожаров. В борьбе с огнем задействуют Ил-76 и Ми-8, а также аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей.

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