Губернатор Оренбуржья направил авиацию для тушения пожаров

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев объявил о привлечении авиации для тушения ландшафтных пожаров. В борьбе с огнем задействуют Ил-76 и Ми-8, а также аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей.
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