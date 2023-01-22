Деньги за несуществующих детей: две жительницы Ростовской области осуждены за мошенничество

УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жительниц региона, неправомерно в течении нескольких лет получавших социальные выплаты.
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