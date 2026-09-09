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Под маркой Tank выйдет 5,5-метровый внедорожник

Под маркой Tank выйдет 5,5-метровый внедорожник

Great Wall Motor (GWM) готовится к выходу в сегмент ультракрупных внедорожников. Согласно документации, опубликованной Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), на рынок выходит удлинённая версия Tank 700, которая по своим габаритам и компоновке салона напрямую нацелена на конкурентную борьбу с флагманским BYD Yangwang U8L.

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