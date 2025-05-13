На Севморпути начали дежурство БПЛА «Скопа-20» для ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комплекс для ликвидации разливов нефти на базе двух БПЛА «Скопа-20» развернут на борту атомного ледокола «Урал», который направился на дежурство в акваторию Северного морского пути (СМП).
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