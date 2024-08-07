Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 582 подписчика

Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Дети Арбата пишут: "Андрей Белоусов продолжает совершать шаги, которые заставляют напрягаться весь нобилитет Знаменки: в этот раз дело дошло до государственных наград.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Есть те, кто возмущается, мол, не время во время СВО тревожить МО! В войну этого никогда не делали. Так это во-первых, В ВОЙНУ!! Во-вторых БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ!! Тогда они БЫЛИ, потому что войны шли постоянно. А сейчас 70 лет перерыва. А те генералы, что участвовали за эти 70 лет в боевых действиях- они и сейчас на бевых постах, в той же Сирии. А в Москве - ЧИНОВНИЧИЙ МУСОР!!! На их место поставь любого честного чиновника и он прекрасно распределит и &quot;вещи&quot;, и питание, и построит жилье для солдат. А уж с наградами это вообще позорище. Продавали Россию в оптом и розницу. И гражданством РФ торговали, и наградами. Жаль, не заслужат своего заслуженного наказания-расстрела.
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх