Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Natalija Osminina

Есть те, кто возмущается, мол, не время во время СВО тревожить МО! В войну этого никогда не делали. Так это во-первых, В ВОЙНУ!! Во-вторых БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ!! Тогда они БЫЛИ, потому что войны шли постоянно. А сейчас 70 лет перерыва. А те генералы, что участвовали за эти 70 лет в боевых действиях- они и сейчас на бевых постах, в той же Сирии. А в Москве - ЧИНОВНИЧИЙ МУСОР!!! На их место поставь любого честного чиновника и он прекрасно распределит и "вещи", и питание, и построит жилье для солдат. А уж с наградами это вообще позорище. Продавали Россию в оптом и розницу. И гражданством РФ торговали, и наградами. Жаль, не заслужат своего заслуженного наказания-расстрела.