Затопило дома и машины: В Сочи река Мацеста вышла из берегов

Пострадавших нет, заявили местные властиРека Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило машины, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Пострадавших нет, заявили местные властиРека Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило машины, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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