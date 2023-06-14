Daily Storm

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Затопило дома и машины: В Сочи река Мацеста вышла из берегов

Затопило дома и машины: В Сочи река Мацеста вышла из берегов

Пострадавших нет, заявили местные властиРека Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило машины, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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