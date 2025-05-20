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Психолог Ильичева призвала родителей не показывать детям свои страхи перед ЕГЭ

Психолог Ильичева призвала родителей не показывать детям свои страхи перед ЕГЭ

Учебный год близится к концу, и напряжение у школьников достигает пика. Как родители могут помочь ребенку справиться с волнением перед ОГЭ и ЕГЭ, рассказала психолог Екатерина Ильичева в беседе с сайтом KP.

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