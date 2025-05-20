Психолог Ильичева призвала родителей не показывать детям свои страхи перед ЕГЭ

Учебный год близится к концу, и напряжение у школьников достигает пика. Как родители могут помочь ребенку справиться с волнением перед ОГЭ и ЕГЭ, рассказала психолог Екатерина Ильичева в беседе с сайтом KP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии