Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена ﻿

тн

татьяна неструева

ну а почему им над нами не издеваться . ? они же знают что им ничего не будет . то что говорит президент на это можно плюнуть . они же помнят Мариуполь так тоже он заявлял наемники будут казнены а взял и отпустил даже срок не сидели . он все помнят в отличии от русского народа .