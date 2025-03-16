БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена ﻿

Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена ﻿

CEВЕР На иностранных наемников ВСУ не будут распространяться правила Женевской конвенции о военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин на командном пункте в Курской области.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
ну а почему  им над нами не издеваться . ?  они же знают  что им ничего не будет  .  то что говорит  президент  на это можно плюнуть  .  они же  помнят  Мариуполь так  тоже он заявлял  наемники  будут казнены   а взял  и отпустил   даже  срок не сидели .  он  все помнят в отличии  от  русского народа  .
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6 час.
Вадим Кузнецов
Значит, сейчас всем иностранцам, которые принимают участие в боевых действиях против РФ, должны оформлять украинское гражданство. А вот будут это делать или нет - вопрос.
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5 час.
Григорий Терещенко
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3 час.
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