CEВЕР На иностранных наемников ВСУ не будут распространяться правила Женевской конвенции о военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин на командном пункте в Курской области.
Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена
Комментарии
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тн
татьяна неструева
ну а почему им над нами не издеваться . ? они же знают что им ничего не будет . то что говорит президент на это можно плюнуть . они же помнят Мариуполь так тоже он заявлял наемники будут казнены а взял и отпустил даже срок не сидели . он все помнят в отличии от русского народа .
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6 час.
Вадим Кузнецов
Значит, сейчас всем иностранцам, которые принимают участие в боевых действиях против РФ, должны оформлять украинское гражданство. А вот будут это делать или нет - вопрос.
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5 час.
Григорий Терещенко
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3 час.
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