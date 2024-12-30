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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброну Джеймсу сегодня исполнилось 40. Никто в истории НБА еще не играл на втором, третьем, четвертом и пятом десятках лет

Звездный форвард «Лейкерс» приближается к очередному рекорду. Никто в истории НБА ранее не играл на втором, третьем, четвертом и пятом десятках лет.

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