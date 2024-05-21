💧Подача воды восстановлена в пгт Новоозерное и пгт Мирный «На данный момент все аварии устранены, продолжается заполнение системы», — сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев.
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💧Подача воды восстановлена в пгт Новоозерное и пгт Мирный «На данный момент все аварии устранены, продолжается заполнение системы», — сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев.