В Смоленской области осудят курьера, который похитил почти 1,5 миллиона рублей у пенсионеров

Одна из смоленских пенсионерок уже была готова вынести деньги, но встретилась с дочкой, которая якобы попала в ДТП Курьера, похитившего у восьми пожилых жителей региона более 1,4 млн руб, будут судить в Смоленской области.
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