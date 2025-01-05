Что нужно знать о банкротстве граждан в 2025 году

Фото: rbc.ru Каждый гражданин, имеющий непогашенные долги, имеет право на банкротство.Очень полезно знать о том, что долги могут возникнуть по различным причинам: кредитам в банках, обязательствам перед поставщиками товаров и услуг (в случае индивидуальных предпринимателей), перед бюджетом или частными лицами.