Из-за перекупщиков решено аннулировать 50 тысяч билетов на концерты группы Oasis

Из-за перекупщиков решено аннулировать 50 тысяч билетов на концерты британской группы Oasis. Об этом сообщает Daily Mail Организаторы тура Oasis, который должен пройти в 2025 году, заявили, что процесс аннулирования уже запущен.
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