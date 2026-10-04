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Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3

Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3

Дважды не повезло, получается Пользователь форума Reddit под ником BitProfessional3792 рассказал о том, как дважды пытался купить Ryzen 7 9850X3D на Amazon, и дважды у него ничего не получилось.

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