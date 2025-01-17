Париж 1923 года — эпицентр искусства и прогресса

Автор этих уникальных исторических фотографий — Жюль Жерве-Куртельмон (Jules Gervais-Courtellemont). Он родился в 1863 году в пригороде Парижа, вырос в Алжире и объездил Ближний Восток и Северную Африку, фотографируя все, что видел.