В Петербурге ищут подрядчиков для проектирования двух новых выделенок

В городе объявлены соответствующие аукционы. В Петербурге проведут аукционы для выбора подрядчиков, которые разработают проект выделенных полос для общественного транспорта на Комендантском и Коломяжском проспектах.
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