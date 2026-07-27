Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РИА: операторы дронов ВС РФ уничтожили более 10 машин ВСУ в Харьковской области

РИА: операторы дронов ВС РФ уничтожили более 10 машин ВСУ в Харьковской области

Российские операторы дронов за прошедшую неделю уничтожили более 10 транспортных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавшихся для ротации личного состава и подвоза продуктов на позиции в Харьковской области.

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