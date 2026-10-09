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Регионы России

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Диетолог объяснила выбор кисломолочных продуктов для ежедневного рациона

Диетолог объяснила выбор кисломолочных продуктов для ежедневного рациона

Диетолог Ольга Валикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разъяснила, чем отличаются кефир, творог и йогурт, а также порекомендовала, как правильно включать эти кисломолочные продукты в повседневное меню.

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