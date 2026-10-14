Единственный ледокол Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector из-за двойной неисправности двигателя вернулся в порт Девонпорт.
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