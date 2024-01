Вышел новый геймплей постапокалиптического экшена с «эмоциональным» сюжет...

Вышел новый геймплей постапокалиптического экшена с «эмоциональным» сюжетом, который напоминает The Last of UsНезависимая студия Mad Rain опубликовала свежий геймплейный трейлер своего приключенческого постапокалиптического экшена Nobody’s Left, который выполнен в духе серии The Last of Us.