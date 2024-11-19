Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 19 ноября

Российский рубль начал укрепляться к доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 ноября 2024 года, составляет 99,943 рубля (прежнее значение — 99,9971 рубля), официальный курс евро — 105,4606 рубля (предыдущий показатель — 105,7072 рубля).
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