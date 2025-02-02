АС

Александр Сысоев

Этот небесталанный придурок, сочинив несколько неплохих ироничных песенок (именно "песенок", песнями их нельзя назвать), возомнил себя гением и мессией. Упрямый идиот до сих пор ничего не понял. Хотя уже и Глава национальной разведки США в Сенате заявила, что виновником начала военных действий на Украине являются США. Этот мерзавец стоит на своем. Вышвырнуть его со всех театральных подмостков России!