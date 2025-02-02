БлокнотРУ Проект «Пятая колонна»: 45 000 рублей с носа - беглый нетвойнист Кортнев возвращается в страну на заработки Алексея Кортнева мы не раз включали в «Пятую колонну».
Россия их кинула
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Этот небесталанный придурок, сочинив несколько неплохих ироничных песенок (именно "песенок", песнями их нельзя назвать), возомнил себя гением и мессией. Упрямый идиот до сих пор ничего не понял. Хотя уже и Глава национальной разведки США в Сенате заявила, что виновником начала военных действий на Украине являются США. Этот мерзавец стоит на своем. Вышвырнуть его со всех театральных подмостков России!
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5 час.
ОЕ
Ольга Есикова
Народ, неужели пойдёте смотреть на идиота за 45000 руб???
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Нужно запретить его концерты, зачем разрешать зарабатывать в нашей стране?
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3 час.
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