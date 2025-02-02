Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сердюк
    пенсия подполковника 62т.р.??? это за два месяца?Олимпийский чемпи...
  • Chilipeper
    +100500 автору.Минутка «ОГОЛЕННЫ...
  • Александр Рус
    по ебалу этому пидарасу лыжей,а потом кувалдойОлимпийский чемпи...

Россия их кинула

Россия их кинула

БлокнотРУ Проект «Пятая колонна»: 45 000 рублей с носа - беглый нетвойнист Кортнев возвращается в страну на заработки Алексея Кортнева мы не раз включали в «Пятую колонну».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Этот небесталанный придурок, сочинив несколько неплохих ироничных песенок (именно &quot;песенок&quot;, песнями их нельзя назвать), возомнил себя гением и мессией. Упрямый идиот до сих пор ничего не понял. Хотя уже и Глава национальной разведки США в Сенате заявила, что виновником начала военных действий на Украине являются США. Этот мерзавец стоит на своем. Вышвырнуть его со всех театральных подмостков России!
Ответить
5 час.
ОЕ
Ольга Есикова
Народ, неужели пойдёте смотреть на идиота за 45000 руб???
Ответить
4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Нужно запретить его концерты, зачем разрешать зарабатывать в нашей стране?
Ответить
3 час.
наверх