Павел Прилучный показал, как проводит время с 11-летним сыном Тимофеем

Павел Прилучный опубликовал совместный с сыном снимок Несмотря на решение суда, согласно которому на время определения места жительства общий сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце должен проживать с матерью, мальчик не спешится возвращаться к ней.
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