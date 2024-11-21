Белоруссиядә террорчылыкка каршы операция режимы кертелде

Белоруссия дәүләт иминлеге комитеты республика Эчке эшләр министрлыгы үткәрә торган команда-штаб өйрәнүләре кысаларында Гродно һәм Гродно районы территориясендә террорчылыкка каршы операция режимы кертте.
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