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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Белоруссиядә террорчылыкка каршы операция режимы кертелде

Белоруссия дәүләт иминлеге комитеты республика Эчке эшләр министрлыгы үткәрә торган команда-штаб өйрәнүләре кысаларында Гродно һәм Гродно районы территориясендә террорчылыкка каршы операция режимы кертте.

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