Жителям Подмосковья назвали порядок действий при ошибках со списанием долгов

В Московской области иногда происходят случаи ошибочной идентификации граждан как должников. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, как поступить, если у человека нашелся двойник с задолженностями.
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