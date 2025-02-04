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Жителям Подмосковья назвали порядок действий при ошибках со списанием долгов

Жителям Подмосковья назвали порядок действий при ошибках со списанием долгов

В Московской области иногда происходят случаи ошибочной идентификации граждан как должников. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, как поступить, если у человека нашелся двойник с задолженностями.

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