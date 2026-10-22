Арбитражный суд Новосибирской области признал неподтвержденными 8,39 млрд рублей расходов концессионера при строительстве четвертого моста через Обь, включая 2,84 млрд рублей дополнительного капитального гранта.
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