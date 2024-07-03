На США обрушилась напасть: Спецназовцы ВМС один за другим гибнут от минно-взрывных травм. Пора сказать правду?

Как же так выходит, что "неубиваемые" спецназовцы ВМС странным образом погибают от минно-взрывных травм? Безусловно, для Вашингтона это не самая лучшая новость, особенно если вспомнить другие смерти высокопоставленных чиновников, которые то круассаном давятся, то пропадают в горах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии