В Алтайском крае пожарные выручили пассажиров забуксовавшего в снегу автобуса

Людей доставили в безопасное место Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ В Топчихинском районе Алтайского края пожарные спасли пассажиров застрявшего в снегу автобуса, сообщили в УГОЧС и ПБ по региону.
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