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Циципас о травме плеча: «Я много играл последние пару месяцев. Теперь за это расплачиваюсь, и это нормально»

Стефанос Циципас рассказал, что 15 матчей за полтора месяца измотали его организм. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Он вернется в тур после травмы плеча.

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