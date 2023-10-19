Лавров: отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

После встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, которая прошла в сентябре этого года, отношения между двумя государствами вышли на качественно новый, стратегический уровень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии