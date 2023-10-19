Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров: отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

Лавров: отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

После встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, которая прошла в сентябре этого года, отношения между двумя государствами вышли на качественно новый, стратегический уровень.

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