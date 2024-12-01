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Семак о дубле Сергеева «Зениту»: «Такое часто встречается, игроки выходят с особым настроем против бывших команд. Мы и из такой сложной ситуации могли выйти с честью, даже победить»

В 17-м туре Мир РПЛ петербуржцы потерпели поражение от «Крыльев Советов» – 2:3. – Очень яркий вход в игру, потом три пропущенных мяча.

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