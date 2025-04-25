Странности с уходом Папы Франциска

Алексей Горшков

Ну, СОВПАДЕНИЕ - явно случайное, в погоне за сенсацией многие не только сову на глобус натягивают, но и могут собственную задницу на британский флаг порвать! Теперь не о журналюгах, а о самом Франциске. О мёртвых вообще-то плохо не говорят - но я помои на его личность лить и не собираюсь, другое дело - в лицемерное послепохоронное славословие впадать считаю неверным... Всегда в нём сомневался! Доверять не просто католику, но ИЕЗУИТУ... Ведь именно эта "братия" отличалась постоянным вмешательством в светские дела! Причём всегда делала это чрезвычайно тонко, вероломно, прикрываясь "благими намерениями"! Даже появилось в русском языке устойчивое нарицательное выражение - "по-иезуитски" Не в этом ли корни "двойных стандартов" - говорить о какой-то "светлой силе" - и прикрываясь этим творить черт знает что! Ещё меня напрягает то,что именно с момента избрания Папы-иезуита началось брожение в православных странах... Доказательств, естественно, у меня никаких - но на то он и иезуит...