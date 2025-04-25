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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Странности с уходом Папы Франциска

Странности с уходом Папы Франциска

Как сообщается на сайте футбольного клуба "Сан-Лоренсо"(Буэнос-Айрес), среди фанатов команды есть "Папа Куэрво" —это Хорхе Марио Бергольо, Папа Франциск.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Ну, СОВПАДЕНИЕ - явно случайное, в погоне за сенсацией многие не только сову на глобус натягивают, но и могут собственную задницу на британский флаг порвать! Теперь не о журналюгах, а о самом Франциске. О мёртвых вообще-то плохо не говорят - но я помои на его личность лить и не собираюсь, другое дело - в лицемерное послепохоронное славословие впадать считаю неверным... Всегда в нём сомневался! Доверять не просто католику, но ИЕЗУИТУ... Ведь именно эта &quot;братия&quot; отличалась постоянным вмешательством в светские дела! Причём всегда делала это чрезвычайно тонко, вероломно, прикрываясь &quot;благими намерениями&quot;! Даже появилось в русском языке устойчивое нарицательное выражение - &quot;по-иезуитски&quot; Не в этом ли корни &quot;двойных стандартов&quot; - говорить о какой-то &quot;светлой силе&quot; - и прикрываясь этим творить черт знает что! Ещё меня напрягает то,что именно с момента избрания Папы-иезуита началось брожение в православных странах... Доказательств, естественно, у меня никаких - но на то он и иезуит...
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