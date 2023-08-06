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Два мирных жителя погибли при обстреле села в Херсонской области со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Горностаевка на левом берегу Днепра в Херсонской области погибли два мирных жителя.

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