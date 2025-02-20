Мост разорвало в куски прямо под ногами нациков: российские войска наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ Юлия СоколоваВ последние недели российские вооруженные силы значительно активизировали свои действия на южно-донецком направлении, нанося мощные удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).