Мост разорвало в куски прямо под ногами нациков: российские войска наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ Юлия СоколоваВ последние недели российские вооруженные силы значительно активизировали свои действия на южно-донецком направлении, нанося мощные удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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