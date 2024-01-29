Венгрия выдвинула свои условия Украине 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде Закарпатской области Украины, где проживает венгерское население, призвал Киев «восстановить права венгров Закарпатья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии