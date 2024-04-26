В Северо-Восточном округе Москвы появится новый мост

Новый мост появится в Северо-Восточном административном округе Москвы между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.
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