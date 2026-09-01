Германия пошла на обострение. Россия обещает ответ. Что происходит?

Берлин впервые официально возложил на Москву ответственность за попытку атаки с дроном в аэропорту Лейпцига.
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Кто-нибудь верит , что наши соплежуи хоть как-то , хоть что-то ответят на германский выпад ?! ?????
Кого-то это ещё удивляет? Про потоки которые взорвали уже забыли наверное? Тогда тоже была начальная версия что русские сами их поломали.