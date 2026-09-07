Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь с 2027 года

Министерство транспорта Латвии предложило правительству внести поправки в Закон о дорожном транспорте, предусматривающие полный запрет на автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, а также транзитные перевозки через территорию Латвии в эти страны, начиная с 2027 года.
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