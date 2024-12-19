Быстрые праздничные салаты. Все нарезаю и готово (5 совершенно разных вариантов)

Салаты быстрые, так как ингредиенты для них отваривать, жирить или запекать не надо. Еще покажу, как быстро готовлю домашние вкусные тарталетки для салатов (2 вида).
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