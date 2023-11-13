Закусочные блинчики

Для его приготовления нам понадобятся такие продукты: Для блинчиков: Молоко – 1 стакан; Яйцо – 2 штуки; Мука – неполный стакан; Сахар – 1 чайная ложка; Соль – на кончике чайной ложки; Растительное масло – 25-30 грамм.