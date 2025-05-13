Глава МО Британии заявил, что доверяет обвиняемым в преступлениях военачальникам

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что доверяет начальнику Генштаба Сухопутных войск генералу Роли Уокеру и командующему Королевской морской пехотой генералу Гвину Дженкинсу, которые являются фигурантами расследования о военных преступлениях в Афганистане.
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