Один день с участковым провели журналисты в подмосковных Мытищах

В преддверии 100-летия службы участковых уполномоченных полиции в рамках акции «Один день с участковым» корреспондент телеканала «Первый Мытищинский» Анна Смирнова встретилась с участковым уполномоченным полиции 3-го Отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» старшим лейтенантом полиции Федором Еремкиным.
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