Хлусевич о 0:1 с «Балтикой»: «Спартак» не забил пять выходов один на один, о чем говорить? Реализация – главная причина неудачи»

Калининградцы на своем поле обыграли «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. – Это был главный матч сезона, поэтому эмоции, наверное, супернегативные? – Мы не забили пять выходов один на один, о чем еще можно говорить? Поэтому и проиграли.