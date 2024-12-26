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Тяжёлый люкс "облегчают": Как ушедшие из России компании обходят санкции, чтобы попасть в русские магазины

Тяжёлый люкс "облегчают": Как ушедшие из России компании обходят санкции, чтобы попасть в русские магазины

Компании, производящие люксовые вещи и ушедшие с Российского рынка, нашла способ обходить санкции и появляться в русских магазинах.

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