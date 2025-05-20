Названы самые популярные б/у автомобили в России

Седан Lada 2107 стал самой популярной легковой моделью на вторичном рынке России в апреле 2025 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 19 мая.
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